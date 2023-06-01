Yozgat'ta 36 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Yozgat’ta kaçak sigara satışı yapılan bir işyerine düzenlenen operasyonda 36 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçak sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler kentte bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı.