Yozgat'ta 750 kilogram buğday çalan 3 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir çiftçinin deposunda çuvallanmış halde bulunan 750 kilogram buğdayını çalan 3 zanlı tutuklandı.

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  • 29.11.2022 12:21
  • Güncelleme: 29.11.2022 12:21
Yozgat'ta 750 kilogram buğday çalan 3 zanlı tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir çiftçinin deposunda çuvallanmış halde bulunan 750 kilogram buğdayını çalan 3 zanlı tutuklandı.

Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde çiftçilikle uğraşan C.K., köyde bulunan tahıl deposunun tel örgülerinin söküldüğünü fark etti. Depoda bulunan 50 kilogramlık 15 çuval buğdayın yerinde olmadığını fark eden C.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri olay ile ilgili teknik inceleme ve soruşturma başlattı. Çalışmalar neticesinde C.K.’ya ait buğdayı çalan şüphelilerin H.K., Y.G. ve E.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan buğdayın Akdağmadeni ilçesinde buğday alım-satımı yapan bir tüccara para karşılığı satıldığı tespit edilirken çalınan 750 kilogram buğday C.K.’ya teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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