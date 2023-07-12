Yozgat'ta bulgur kazanları kaynadı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde kurulan ocaklar üzerinde dev kazanlarda imece usulü bulgur kaynatılıyor.

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  • 12.07.2023 10:33
  • Güncelleme: 12.07.2023 10:33
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Yozgat'ta bulgur kazanları kaynadı
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Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde kurulan ocaklar üzerinde dev kazanlarda imece usulü bulgur kaynatılıyor.

Yozgat’ta asırlardır devam eden bulgur kaynatma geleneği sürüyor. Her yıl buğday hasadı sonrası tekrarlanan bulgur kaynatma geleneği Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde başladı. Yöre halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bulgur dev kazanlarda köylülerin yardımlaşmasıyla kaynatılarak sofralardaki yerini alıyor.

Hasat sezonu sonrası buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi imece usulü gerçekleştiriliyor.

Komşusunun bulgur kaynatmasına yardım ettiğini söyleyen Arpaç köyünden Cafer Yazar, “Yıllardır bulgur kaynatma geleneğimiz sürüyor. Bulgurlarımızı akşam saatlerinde serinlikte kaynatıyoruz. Köy halkı olarak yardımlaşarak imece usulü bulgur kaynatıyoruz. Kaynattığımız bulgurları çadır ve sedir üzerine seriyoruz ve kurutuyoruz. Daha sonra çekilmek üzere değirmene gönderiyoruz ve hazır hale getiriyoruz" dedi.

Komşularıyla bir araya gelerek bulgur kaynattıklarını belirten köy halkından Miyase Karadavut ise bu işi akşam serinliğinde yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Bulgur kaynatma işlemini anlatan Karadavut, “Bulgurumuzu eleyip yıkadıktan sonra kaynatmaya alıyoruz. Daha sonra buğdayları çadırlarımıza alıp kuruturuz. Değirmende öğüttükten sonra hazır hale getiririz” şeklinde konuştu.

İHA

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