Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarında şap hastalığına karşı sıkı tedbirler sürüyor

Türkiye genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarları ikinci bir kararın ardından yeniden açılmaya başladı. Yozgat genelinde her hafta kurulan canlı hayvan pazarlarında ise denetimler sıkı bir şekilde titizlikle sürdürülüyor.

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  • 11.05.2023 09:45
  • Güncelleme: 11.05.2023 09:45
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Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarında şap hastalığına karşı sıkı tedbirler sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarları ikinci bir kararın ardından yeniden açılmaya başladı. Yozgat genelinde her hafta kurulan canlı hayvan pazarlarında ise denetimler sıkı bir şekilde titizlikle sürdürülüyor.

Ülke genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle mart ayı itibariyle ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılmış, kesim, ithalat ve ihracat maksatlı yapılan sevkler hariç il dışı ve il içi hayvan hareketliliği yasaklanmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonrası hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından Sorgun, Kadışehri ve Çekerek gibi birçok ilçede hayvan pazarları yeniden açılmaya başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce kurulan hayvan pazarlarında her hafta denetimler sıkı bir şekilde titizlikle sürülüyor. Görevli ekiplerce büyükbaş hayvanların pasaportları, küpe numaraları takip ediliyor ve iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olmalarına dikkat ediliyor.

Şu ana kadar ilçelerinde şap hastalığına rastlanılmadığını söyleyen Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Şafak Ünver, “Türkiye genelinde görülen SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı canlı hayvan pazarlarında her hafta sıkı bir şekilde kontrollerimizi sağlıyoruz. Şu an ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Biz tedbir olarak pazarımıza giren hayvanların giriş çıkışlarını, pasaportlarını, küpe numaralarını, sevklerini sıkı bir şekilde takip edip kontrollerini sağlıyoruz” dedi.

Bir ayı geçkin bir sürenin ardından kapalı olan hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluştururken sıkı pazarlıklarında yaşandığı görüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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