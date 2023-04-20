Yozgat'ta çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

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  • 20.04.2023 15:58
  • Güncelleme: 20.04.2023 15:58
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Yozgat'ta çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yozgat’ta Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için de tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de gerçekleştiriyor. Esnafın ise bayram dolayısıyla oluşan hareketlilikten memnun olduğu gözlendi.

Bayramın birinci günü fırınların kapalı olması nedeniyle ekmek almak isteyen vatandaşlar da fırınların önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlardan Talip Karslıoğlu, bayram alışverişi yaptığını söyleyerek, “Yarın bayram, arife günü tüm vatandaşlarımızla alışverişimizi yaptık. Bayram arifesini yaşamak ayrı bir duygu, bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Esnaf Eşref Özcan Açıkgöz ise, “Arife günü vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Biz de fiyatları düşürdük malum 3 gün tatil var. Ramazan ayı bereketli geçti, alış veriş devam ediyor. Tüm Müslüman alemine hayırlı bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

İHA

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