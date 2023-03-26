Yozgat'ta çöken istinat duvarının oluşturduğu hasar dron ile görüntülendi

Yozgat'ta dün akşam iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi sonrası araçlarda oluşan hasar, gün ağarınca dron ile görüntülendi.

PAYLAŞ
  • 26.03.2023 13:21
  • Güncelleme: 26.03.2023 13:21
  • 19
Yozgat'ta çöken istinat duvarının oluşturduğu hasar dron ile görüntülendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta dün akşam iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi sonrası araçlarda oluşan hasar, gün ağarınca dron ile görüntülendi.

Dün akşam Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak’ta Ravza Apartmanı’nın istinat duvarı, iftar vaktinde park halindeki 11 aracın üzerine çöktü. Çökme sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. Enkaz altındaki araçların aldığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Zarar gören araçlar dron ile görüntülendi. Ayrıca istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Site sakinlerinden Selahattin Şahingöz, komşularının arabalarının büyük hasar gördüğünü ve üzüntülü olduğunu söyleyerek, “Tam iftar vaktiydi, suyumu içtim bir gürültü koptu. Deprem oluyor sandım. Gördüm ki istinat duvarı çökmüş. 11 araç vardı, hepsi hasar gördü. Büyük ziyan var. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Çocuklarımız burada ezan öncesi oynuyordu. İyi ki çökme iftar vakti oldu, yoksa büyük bir felaket olurdu” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

Başkan Yalçın: 'Kütüphaneler medeniyet inşasının basamaklarıdır'

Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

Çolakbayrakdar çifti, iftarda depremzede ailenin misafiri oldu

AK Parti'den temayül listelerine yalanlama

AK Parti’den temayül listelerine yalanlama

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Kayseri'de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

Melikgazi'den arıcılık ekonomisine destek

Melikgazi'den arıcılık ekonomisine destek

DAHA FAZLA
Ramazanda tahine talep arttı

Ramazanda tahine talep arttı

Vekil Ataş, yeniden aday adayı

Vekil Ataş, yeniden aday adayı

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu Folklor Yarışmasında Birinci Oldu

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu Folklor Yarışmasında Birinci Oldu

Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı

Kayseri'de Ramazan'da hurma satışları arttı

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri'ye teşekkür

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç ve Kayseri’ye teşekkür