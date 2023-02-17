Yozgat'ta depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Yozgat'ta, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
- 17.02.2023 14:59
- Güncelleme: 17.02.2023 14:59
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde cuma namazında depremlerde vefat edenler için dua edilirken Cuma namazı sonrası cami cemaati, afette hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cami avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
İHA
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