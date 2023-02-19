Yozgat'ta dini ihtisas eğitim merkezinde 230 depremzede misafir ediliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 230 depremzede, Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'nde ağırlanıyor.

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  • 19.02.2023 11:39
  • Güncelleme: 19.02.2023 11:39
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Yozgat'ta dini ihtisas eğitim merkezinde 230 depremzede misafir ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 230 depremzede, Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nde ağırlanıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla geçen yıl aralık ayında resmi açılış töreni yapılan Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’ne depremin yaşandığı illerden getirilen afetzedeler yerleştirildi. Her türlü imkanın seferber edildiği merkezde, depremzedelere psikolojik destek sağlanırken çocuklar da oyun salonlarında depremin etkisini üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Tüm kurumlar destek oluyor

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren dini ihtisas merkezini depremzedelerin konaklaması için açtıklarını söyleyen Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Günbey, “Şu anda dini ihtisas merkezimizde depremden etkilenen 230 kardeşimiz konaklamakta. Bunların 70’e yakını çocuk, geriye kalanı yetişkin hepsi aile olarak burada kalıyorlar. İhtiyaçlarımız noktasında Yozgat Belediyemize ayrıca teşekkür etmek istiyorum, yemek ihtiyacımıza yardımcı oluyorlar. Bütün kurumlarımız da bize destek olmak için katkılarını sağlıyor. Depremzedelerimize sosyal destek noktasında kurumumuzda bir revirimiz var. Orada Sağlık İl Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız depremzedelerimize poliklinik hizmeti sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de çocuklarımıza yönelik psikolojik destek sunuluyor.” dedi.

Depremzedelere psikolojik destek sunuluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Erol ise, “Depremin ilk günlerinde Hatay’da görev yaptık. Şu an da Yozgat’a gelen misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarıyla çalışmalar yapıyoruz. Burada çocuklarımızı öncelikle yaş guruplarına göre ayırdık. Her gurubun kendi yaş dönemine göre farklı etkinlikler planladık. Çocuklarımıza duygu çalışmaları yaptık, kitap okuma saatleri yaptık. Normale dönüşle çocuklarımızın bu psikolojiden çıkmaları için psiko-destek amaçlı verebileceğimiz ne varsa bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Çok memnunuz

Kahramanmaraş Afşin’den gelen depremzede Salim Kızılay ise kızının Yozgat’ta üniversitede okuduğunu belirterek, "Öğrencilerin ailelerini getiriyorlarmış. Bize de telefon ettiler, buraya geldik. Çok da memnunuz. Allah razı olsun." ifadelerine yer verdi.

İHA

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