Yozgat'ta doktorlar fazla mesaide

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, mesai saatleri içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan hastalara kolaylık sağlamak amacıyla Çarşamba günleri 'mesai dışı poliklinik' hizmeti verdiklerini söyledi.

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  • 29.11.2022 10:18
  • Güncelleme: 29.11.2022 10:18
Yozgat'ta doktorlar fazla mesaide
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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, mesai saatleri içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan hastalara kolaylık sağlamak amacıyla Çarşamba günleri “mesai dışı poliklinik” hizmeti verdiklerini söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yoğunluktan dolayı randevu alma sıkıntısının yaşandığı Göz, KBB, kardiyoloji ve kadın doğum gibi polikliniklerde her hafta Çarşamba günü saat 17.00-19.00 saatleri arasında “mesai dışı poliklinik” hizmeti başlatıldı.

“19 hekim görev yapıyor”

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, görevli 19 hekim ile sürdürülen hizmet hakkında açıklamalarda bulunarak, “Mesai dışı poliklinik hizmetini her hafta Çarşamba günleri saat 17.00 ila 19.00 arasında başlattık. Özellikle randevu bulamayan hastalarımızın ve mesai içerisinde hastaneye gelemeyen hastalarımıza hizmet vermek adına böyle bir hizmeti uyguladık. Hastalarımıza bu saatler arası 19 hekimimizle birlikte özellikle talebin yüksek olduğu branşlarda hizmet veriyoruz. Kardiyoloji, KBB, Göz, kadın doğum, dahiliye gibi branşlarda 19 hekimimiz aktif olarak çalışmaktadır. 6 ay önce de böyle bir hizmet vermiştik ve çok güzel geri dönüşleri olmuştu. Çünkü ister istemez gerek iş yoğunluğundan gerekse özel sebeplerden mesai saatleri içerisinde gelemeyen hastalarımıza güzel bir akşam polikliniği hizmeti verilmiş oluyor” dedi.

Başhekim Kozan mesai dışı poliklinik hizmetini sağlayan çalışanlara teşekkür ederek, “Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip geliştireceğiz. Amacımız tamamen hastalarımıza güzel bir hizmet sunabilmek, bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“2 saat içerisinde 40’a yakın hasta alıyoruz”

Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Fevzi Çelik ise mesai dışı hizmette de yoğunluğun olduğunu belirterek, “Yozgat Şehir Hastanesi’nde göz hastalıkları hekimi olarak çalışmaktayım. Gün içerisinde polikliniğimiz çok yoğun olmakta, ayakta hastalarımıza da hizmet vermekteyiz. Çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyoruz. Durum böyle olunca da hasta sayımız artıyor. Biz de mesai dışı hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saat akşam 5-7 arasında poliklinik yapıyoruz. Yine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımıza hizmet vermekten dolayı mutluyuz, mesai dışı katılım çok oluyor, iki saat içerisinde 30-40 hasta alıyoruz hatta yetiştiremediğimiz hastalar dahi oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Uygulamadan memnunuz”

Mesai dışı poliklinik hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlardan Talip Yılmaz da, “Bu uygulamayı gayet olumlu buluyorum. Çünkü bizim gibi çalışanlar için izin alma problemi oluyor veyahut müsait olamıyoruz. Uygulamanın bu şekilde olması bizim için gayet iyi. Vatandaşın işini kolaylaştıran uygulamaların yapılmasını takdir ediyoruz. Saat akşam 5 ila 7 arasında muayenemizi oluyoruz, herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Memnune Kamlı isimli vatandaş da, “Haftada bir gün saat akşam 5 ve 7 arası Yozgat Şehir Hastanesi’nde hizmet veriliyor. Bu sistemden çok memnunuz, en azından sıra bulabiliyoruz ve muayene olabiliyoruz. Bu sistemi hayata geçirenlere ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

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