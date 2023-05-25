Yozgat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

PAYLAŞ
  • 25.05.2023 21:52
  • Güncelleme: 25.05.2023 21:52
  • 24
Yozgat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Yozgat’ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Lök ve Büyükincirli köyleri, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası, ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı. Lök köyü sakinlerinden Abdullah Güler, “Köyümüze 15-20 dakika boyunca dolu yağdı. Nohut, arpa ve ayçiçeğine büyük hasar verdi. Çiftçinin bir hayli zararı var. Dolu çok şiddetliydi, meyve ağaçlarına da zarar verdi.” dedi. Atilla Ertuğrul ise, “Dolu çok fena yağdı 15 dakika boyunca. Birçok ekili alanlarımıza zarar verdi. Şu anda buğday, nohut, mercimek tarlaları büyük hasar gördü. Ayrıca bahçelerimiz de zarar gördü.” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

Bakan Akar’a, ‘fahri İncesulu’ plaketi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'dan Kayseri'ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliye gözaltı

Adana’dan Kayseri’ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliye gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DAHA FAZLA
Milli okçu Fatma Maraşlı İstanbul'da yapılan Fetih Kupası'nda finale yükseldi

Milli okçu Fatma Maraşlı İstanbul'da yapılan Fetih Kupası'nda finale yükseldi

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Bakan Akar: 'Eskiden Doğu'da terörle uğraşırken şimdi petrol ile uğraşıyoruz'

Bakan Akar: 'Eskiden Doğu'da terörle uğraşırken şimdi petrol ile uğraşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'