Yozgat'ta domuz sürüsü dron ile görüntülendi

Yozgat’ta ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü havadan görüntülendi.

Yozgat’ın merkeze bağlı Recepli köyü koruluğunda anaç ve yavrulardan oluşan yaklaşık 20 yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler, açık alanda bir anda ortaya çıkan yaban domuzu sürüsünü dron ile görüntüledi. Bir süre tarlada ve ormanlık alanda dolaşan domuz sürüsü, ormanlık alan içerisinde gözden kayboldu.