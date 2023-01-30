Yozgat'ta erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçilecek

Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürürlüğe konulan Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılı içerisinde bin 428 hane ziyareti gerçekleştirilirken 3 bin 478 kişi ile de özel görüşme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla 2017 yılında uygulamaya konulan Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarına dahil edilen Yozgat’ta saha ziyaretleri devam ediyor. Saha ziyaretleri çerçevesinde Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personeller tarafından il, ilçe, köy ve kasabalarda vatandaşlar ziyaret edilerek hem farkındalık eğitimi veriliyor hem de bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. Görevli personeller ayrıca muhtarların da ilgili konu hakkında bilgilendirilmesi ve muhtarlar aracılığıyla ailelerin bilgi ve duyarlılığının artırılması gibi çeşitli konularda etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde kahvehane ziyareti gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personeller vatandaşlara, erken yaşta ve zorla evliliklerin nedenleri, etkileri ve önlenmesi gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Yozgat 20. sırada

Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşının altındaki tüm kişilerin çocuk olduğunu hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ^"Bu noktasıyla çocukların mutlaka eğitim hakları bulunmaktadır. Çocukların gelişim süreçlerine devam ettiği bir dönemde onların büyük sorumluluklar büyük yükümlülükler altına girmemesi gerekmektedir. Baktığımız takdirde Yozgat 20. sırada bulunmaktadır. Bununla ilgili de il müdürlüğü olarak il eylem planları hazırlayıp toplumumuzu bilgilendirerek bu sayıyı en az düzeye hatta hiç olmayan düzeye getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu açıdan araştırmalar yapıyoruz, yaptığımız araştırmada erken evliliklerin nedenleri olarak ilk olarak bilgi düzeyinin düşüklüğünü görüyoruz. İkinci olarak ailenin fertlerinin sayısının çok olması ve iş gücüne dahil olamamaları gibi nedenler çocukların erken yaşta evlendirilmesine neden olmaktadır" dedi.

Farkındalık eğitimlerimiz sürüyor

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele çerçevesinde eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Neşeli, "Bizler kasabalarda, hanelerde, ilçelerde eğitimler düzenleyerek erken yaşta çocukların zorla evlendirilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Çünkü bu çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri devam etmekte, annelik bilgisinin farkında da değiller. Çocuğun yetiştirilmesi ile ilgili gerekli bilgi düzeyine sahip değiller. Bugün artık toplum şunu kabul etmeli bu çocuklarımız diğer akranlarıyla beraber zorunlu eğitimini tamamlamalı. Kişisel olarak eğer bir olgunluğa erişmişse ruhsal olarak bir olgunluğa erişmişse evlendirilmesi gerekli olduğunu düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

Bin 428 hane ziyareti gerçekleştirdik

2022 yılı içerisinde bin 428 hane ziyareti gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Neşeli, "Bizler ulusal eylem planlarıyla örneğin kadının güçlendirilmesi eylem planlarıyla kişilerin mutlaka eğitim hakkından faydalanmasını istiyoruz. Eğitilen bir kadının sağlığının takip edilmesi için gerekli mekanizmaların devreye girmesini istiyoruz. Kadının toplumsal hayata katılımını önemsiyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerde annelik yükümlülüğü altına giren kişilerin artık iş hayatına giremedikleri, toplumsal hayata istedikleri gibi yetişkin bir kişi olarak katılamadıklarını görüyoruz. Bu gibi olumsuzlukların engellenebilmesi için de elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bugün Yozgat ilimizde bin 428 haneye ziyaretlerde bulunduk 2022 yıl içerisinde. 2023 yılında da bu hedefimizi daha da artıracağız. Baktığımızda da 3 bin 478 kişi ile de özel görüşmeler yaptık. Bu süreçte bizlere destek olan tüm halk halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme köyümüz için iyi oldu

Sekili köyü sakinlerinden Kemal Şengül ise "Sosyal hizmetlerden personeller köyümüze geldi, bizleri erken yaşta ve zorla evlilik konusunda bilgilendirdi. Köyümüz ve halkımız için iyi oldu, onlara teşekkür ediyoruz. Daha önce bunları biliyorduk ama bize anlattılar iyi oldu" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Cevat Doğandemir de, "Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinden köyümüze geldiler. Aile içi şiddet ve kadınların erken yaşta evlendirilmesi konusunda bizi bilgilendirdiler. Faydalı oldu, biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Bizim köyümüzde öyle bir şey yok ama yine de dikkat edeceğiz" dedi.