Yozgat'ta evinde uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta evinde uyuşturucu madde ürettiği belirlenen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 23.07.2023 12:53
  • Güncelleme: 23.07.2023 12:53
  • 31
Yozgat'ta evinde uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta evinde uyuşturucu madde ürettiği belirlenen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu imal edildiği üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan aramada 303 gram uyuşturucu madde, 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sıfır cep telefonlardaki fiyat artışı vatandaşı ikinci el piyasasına yöneltti

Sıfır cep telefonlardaki fiyat artışı vatandaşı ikinci el piyasasına yöneltti

Kocasinan Gençlik Kulübü'nün ilk oyunu sergilendi

Kocasinan Gençlik Kulübü’nün ilk oyunu sergilendi

Veli Altınkaya Basın Müzesi Açılıyor

Veli Altınkaya Basın Müzesi Açılıyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Cam Terası Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Cam Terası Ziyaret Etti

ERÜ 2023 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına Göre Devlet Üniversiteleri Arasında 6. Sırada Yer Aldı

ERÜ 2023 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına Göre Devlet Üniversiteleri Arasında 6. Sırada Yer Aldı

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 kişilik bir ailenin aşure maliyeti 120 lira

4 kişilik bir ailenin aşure maliyeti 120 lira

Uzmanından 'klima' uyarısı: 'Kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz'

Uzmanından 'klima' uyarısı: 'Kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz'

DAHA FAZLA
Şükriye Yazıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Şükriye Yazıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Açık Hava Sinemaya Günleri Belsin ve Kazım Karabekir ile Devam Etti

Açık Hava Sinemaya Günleri Belsin ve Kazım Karabekir ile Devam Etti

İlaca yüzde 30 zam Vekil Arıkan'dan tepki

İlaca yüzde 30 zam; Vekil Arıkan’dan tepki

KPSS ilk oturum sona erdi

KPSS ilk oturum sona erdi

Yaz aylarının serinletici durağı: dondurmacılar

Yaz aylarının serinletici durağı: dondurmacılar