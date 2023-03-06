Yozgat'ta feci kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuğu ağır yaralandı.

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  • 06.03.2023 11:03
  • Güncelleme: 06.03.2023 11:03
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Yozgat'ta feci kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Akdağmadeni ilçesi D-200 Karayolu üzeri Şahnaderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akol (44) idaresindeki 66 HB 605 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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