Yozgat'ta iki firari yakalandı
Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
- 08.05.2023 12:48
- Güncelleme: 08.05.2023 12:48
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. isimli hükümlü ile vergi usul kanundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş yakalama kararı bulunan Z.Ş.Ö.’nün Yozgat merkezdeki evlerinde saklandığını tespit etti.
Ekipler ikametlere yaptığı operasyonda M.E.G. ve Z.Ş.Ö.’yü yakaladı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
İHA
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