Yozgat'ta ilçe merkezine inen ayı cep telefonu ile görüntülendi

Yozgat'ta Sorgun ilçesi merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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  • 19.03.2023 09:03
  • Güncelleme: 19.03.2023 09:03
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Yozgat'ta ilçe merkezine inen ayı cep telefonu ile görüntülendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta Sorgun ilçesi merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sorgun ilçesinin Bedirbaba Mahallesi’ne inen ayıyı dün akşam saatlerinde bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İlçe merkezinde bir süre ayıyı takip eden sürücü, ayının yerini yetkililere haber verdi. Sürücüyü fark eden ayı, uzaklaşarak gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

İHA

Kayseri Gündem
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