Yozgat'ta ilk kez kişniş ekimi yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyünde 1.5 dekarlık alana ilk defa kişniş ekimi yapıldı.

Yozgat’ta tıbbi ve aromatik bitki türlerinden olan kişniş bitkisinin deneme ekimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilk defa yapıldı. Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyünde İdris Oğuzhan isimli çiftçiye ait 1.5 dekarlık alana ekilen kişnişin Temmuz ayında hasadı gerçekleştirilecek.

Yozgat’ta farklı ürünlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmak için deneme ve demonstrasyon çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Kişniş, ülkemizde aşotu, kuzbere gibi isimlerle bilinen bir baharat bitkisidir. 30-80 santimetre arasında boylanabilmekte, tüysüz bir otsu bir bitkidir. Kendine has özel bir kokuya sahiptir. Kişniş çiçekleri nektar ve polen yönünden zengin olduğundan arıları cezp etmektedir. Kişniş yüzde 0.3-1.6 oranında uçucu yağ içermektedir. Bu nedenle parfüm ve kozmetik sanayiinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca tohumlarında yüzde 30 oranında protein ve önemli miktarda A ve C vitaminleri içermektedir. Kişniş bitkisinin yaprakları ağrı kesici, sakinleştirici, meyveleri ateş düşürücü, iştah açıcı, sindirim sitemini düzenleyici ve gaz giderici, parazit düşürücü ve idrar sökücü özelliğe sahiptir. Günümüzde ise tıp, parfüm ve gıda sanayinde geniş bir kullanım alanına sahiptir ” dedi.

Kişnişin hasadının yazın yapıldığını da belirten Özkaya, “Kişniş fidelerinin ilk büyümesi oldukça yavaştır ve bu nedenle yabancı otlarla rekabeti başlarda çok zayıftır. Bu nedenle, kişniş ekilen toprak yabancı otlardan iyice temizlenmiş olmalıdır. Kişniş bitkileri ekimden sonra 90-120 gün içinde olgunlaşır ve genellikle yaz mevsiminin ortasında hasat edilir. Bu ürünün ekimini çiftçimizle birlikte yaptık. Üretim sezonu boyunca bitkinin gelişim süreci titizlikle takip edilecek olup hasat döneminde sonuçlar paylaşılacak” şeklinde konuştu.