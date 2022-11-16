Yozgat'ta kan bağış minibüsü yandı
Yozgat'ta park halindeki kan bağışı minibüsü, çıkan yangında hasar gördü.
- 16.11.2022 09:23
- Güncelleme: 16.11.2022 09:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta park halindeki kan bağışı minibüsü, çıkan yangında hasar gördü.
Gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi’nde park halindeki Türk Kızılay’a ait 06 VIY 74 plakalı kan bağışı minibüsünde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, minibüste hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN