Yozgat'ta kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 14.03.2023 10:33
- Güncelleme: 14.03.2023 10:33
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yozgat’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sorgun ilçesinde 7, Çekerek ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Yozgat il merkezinde de belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
İHA
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