Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı.

Yozgat’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hissedilir derece düşüşle birlikte önce yerini sağanak yağışa sonra da kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından güne kar yağışı ile uyandı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkında seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Kentte çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Kar yağışına sevindiğini söyleyen Yasemin Doğru, “Yozgat’a kış yeni gelmiş gibi çünkü bir haftayı aşkın güneşli bir hava hakimdi Yozgat’ta. Birden fırtına, yağmur derken bugün de kar yağışı ile uyandık. Gittikçe de şiddetini artırıyor. Biz kar ve yağmurun yağmasına seviniyoruz, yeter ki afetler olmasın.” dedi.