Yozgat'ta karın keyfini çocuklar kızakla kayarak çıkardı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, mahalle ve sokaklarda tepsi, kızak ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı.

Yozgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, tepsi ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi. 15 tatili fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Kızak kayan çocuklardan Ergin Berke Yılmazer, “Okullar tatil, arkadaşlarla beraber kızak kayıp eğleniyoruz. Annemden tepsi aldım kayıyorum, arkadaşımın da kızağı var. Birlikte kayıyoruz çok eğlenceli” dedi.

Emirhan Sarıaslan ise “Bugün kar yağdı, tatil olduğu için biz de geldik, kartopu oynayıp kızak kaydık. Karın yağmasına çok sevindik. Eğlendik” şeklinde konuştu.