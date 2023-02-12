Yozgat'ta meslek liselerinde depremzedeler için çadır sobası üretiliyor

Yozgat Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllü ustalardan oluşan ekip, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır sobası üretiyor.

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  • 12.02.2023 15:05
  • Güncelleme: 12.02.2023 15:05
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Yozgat'ta meslek liselerinde depremzedeler için çadır sobası üretiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllü ustalardan oluşan ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır sobası üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının talepleri doğrultusunda Yozgat’taki 5 meslek lisesinde deprem bölgelerine kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla çadır içi soba imalatı başlatıldı. Yozgat Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi metal atölyesinde öğretmenler ve gönüllü ustaların desteğiyle çadır sobası imal ediliyor. Hummalı çalışmanın gerçekleştirildiği okulda çadırda kullanıma uygun olarak üretilen sobalar, deprem bölgelerine gönderilecek.

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Korkmaz, “Okulumuz olarak metal teknolojileri alanı öğretmenlerimizle çadır içi soba imalatına başladık. En kısa sürede öğretmenlerimizle birlikte imal ettiğimiz sobaları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Onların bu soğukta kalmalarına gönlümüz el vermiyor. Bir an önce sobalarımızı yola çıkartıp onların ısınmasını sağlayacağız. Bu proje Mili Eğitim Bakanlığımızın projesi, sobalarımızı depremzedelerimize gönderip bu soğuk kış gününde ısınmalarına katkı sağlayacağız” dedi.

Metal Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Koçak Bek ise, “Bu dramatik, acılı günümüzde mümkün mertebe biz öğretmenler olarak bir araya geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bize direktifleri doğrultusunda depremzedelerimizin soba ihtiyacını karşılıyoruz. El birliğiyle devletimize, milletimize yardımcı olmak için gereken çabayı sarf ediyoruz. İnşallah çorbada bizim de katkımız varsa ne mutlu bize. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah çalışmamız faydalı olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

İHA

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