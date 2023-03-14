Yozgat'ta öğrencilerin 'kar tatili' mesajları gülümsetti

Yozgat'ta gün boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından il merkezindeki çok sayıda öğrenci, okulların tatil edilmesi için valilik sosyal medya sitelerini mesaj yağmuruna tuttu.

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  • 14.03.2023 01:02
  • Güncelleme: 14.03.2023 01:02
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Yozgat'ta öğrencilerin 'kar tatili' mesajları gülümsetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta gün boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından il merkezindeki çok sayıda öğrenci, okulların tatil edilmesi için valilik sosyal medya sitelerini mesaj yağmuruna tuttu.

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Yozgat merkeze bağlı köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sadece taşımalı eğitime ara verilmesine tepki gösteren il merkezindeki veli ve çok sayıda öğrenci de, valilik sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Yozgat Valisi Ziya Polat’a tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla ileten öğrencilerin paylaşımları tebessüm ettirdi.

İl merkezindeki okullara tatil kararı çıkmaması üzerine bir öğrenci, “Hocam okula gidene kadar kardan kadın oluyorum.” paylaşımıyla duygularını ifade etti.

Bir öğrenci velisi ise, “Merkezde hava çok güzel, güllük gülistanlık. Hatta o kadar güzel hava var ki yarın çocukları okula göndermeyeceğim. Çocuklara söz verdim bu hava bir daha bulunmaz, sizi denize götüreceğim diye.” şeklinde valilik sosyal medya hesabına yorum yaptı.

İHA

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