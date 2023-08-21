Yozgat'ta otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu kazada ölen 12 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Sivas ve İstanbul’a gönderildi.

Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada otobüste bulunan 12 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybedenler, Yozgat’taki hastanelerin morgundan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kazada eşi ve bir çocuğu ile hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün akrabası Doğan Hasgül, cenazeleri teslim almak için İstanbul’dan geldiğini belirterek, “Sivas’a gezmek amacıyla geldi, 22 gündür buradaydı. Arabası vardı, onu sattı ev aldı, otobüsle onun için dönüyordu. Rahmetli oldular, tapuyu yeni aldılar. Ev almak için arabasını sattı. Tapuyu yeni devraldı. Evine gidiyordu, bir hafta sonra gelip boya badana yaptıracaktı ama nasip olmadı. Anne, baba 3 tane de oğlu yanındaydı. 3 çocuğun biri öldü, birisi yoğun bakımda helikopter ambulansla Ankara’ya sevk ettiler. Diğer çocuğunda hayati tehlikesi yok diyorlar” dedi.