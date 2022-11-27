Yozgat'ta özel güvenlik görevlisi bine yakın kitabını bağışladı

Yozgat'ta özel güvenlik görevlisi Uğur Çakır, sahip olduğu bine yakın kitabı, öğrencilerin faydalanması amacıyla Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphanesine bağışladı.

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  • 27.11.2022 10:55
  • Güncelleme: 27.11.2022 10:55
Yozgat'ta özel güvenlik görevlisi bine yakın kitabını bağışladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta özel güvenlik görevlisi Uğur Çakır, sahip olduğu bine yakın kitabı, öğrencilerin faydalanması amacıyla Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphanesine bağışladı.

Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Çakır, 15 yıldır biriktirdiği kitapları sonraki nesillere fayda sağlaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphanesine bağışlama kararı aldı.

Çekerek Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile görüşen Çakır, kitapları kütüphaneye teslim etti.

Kitapları bağışladığı için çok mutlu olduğunu belirten Uğur Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Kitaplara göz değsin’ kampanyasından etkilenerek kitap bağışında bulunduğunu söyledi. 15 yıla yakın kitap biriktirdiğini ifade eden Çakır, “Evimdeki bine yakın kitabımı gelecek nesillerin faydalanması için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan aracılığıyla kuruma bağışladım. İnşallah birçok gencimize faydalı olur. Kitaplar rafta durarak değil elden ele okuyarak faydalı olur. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kampanyasına ilçemizden herkesi davet ediyorum.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ise, “İlçemiz sakinlerinden Uğur Çakır, bin parçalık kişisel kütüphanesini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışladı. Okulların kütüphanelerinin gelişimi açısından yapmış oldukları bu anlamlı bağış dolayısıyla kendisine teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.^

İHA

Kayseri Gündem
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