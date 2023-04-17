Yozgat'ta Sakal-ı Şerife yoğun ilgi

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Caminde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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  • 17.04.2023 18:19
  • Güncelleme: 17.04.2023 18:19
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Yozgat'ta Sakal-ı Şerife yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta Kadir Gecesi dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Caminde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, tarihi Çapanoğlu Büyük Caminde ikindi namazının ardından ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu. Camiyi dolduran

vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, namaz kılıp dua etti.

Sakal-ı Şerif’i görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlardan Abdullah Demir, böyle bir maneviyatı kendilerine sunan herkese teşekkür etti.

Mahmut Canpolat ise, “Rabbim bu günleri bize bir kez daha gösterdi, mutluyuz. Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini ziyaret ettik, namazımızı da kıldık. Rabbim günahlarımızı affetsin. Rabbim tekrarını nasip etsin.” dedi.

İHA

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