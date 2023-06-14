Yozgat'ta sel tarım arazilerine zarar verdi

Yozgat'ta sağanak sonrası dereler taştı, meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

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  • 14.06.2023 19:10
  • Güncelleme: 14.06.2023 19:10
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Yozgat'ta sel tarım arazilerine zarar verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta sağanak sonrası dereler taştı, meydana gelen sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Yozgat’ta akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkeze bağlı Osmanpaşa köyünde etkisini artıran sağanak, bir süre sonra sele dönüştü. Selde ekili dikil alanlar zarar görürken derelerde de taşkınlar meydana geldi. Osmanpaşa köyünde bir caminin de istinat duvarı sel nedeniyle çöktü.

Ekili alanları zarar gören Osmanpaşa köyünden Hamza Çetiner, “Şiddetli yağış oldu, 1.5 saat yağmur yağdı. Ekinlerimiz zarar gördü, sel götürdü. Çok şiddetli yağmur yağdı” dedi.

Osmanpaşa köyü sakinlerinden Ahmet Yalçın da, “Çok şiddetli yağmur yağdı, köyümüzde zarar oluştu. İki saate yakın yağdı. Köylünün arazisini su bastı. Pancar, buğday, arpa, nohut, fasulye hep zarar gördü” şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Dursun isimli çiftçi de, “Sel geldi. Pancarlar, fasulyeler suyun içinde kaldı. Çok şiddetli yağmur yağdı, 4 dönüm fasulyem, 15 dönüm pancarım vardı hepsi mahvoldu. 60 yaşındayım ömrümde böyle sel görmedim" ifadelerine yer verdi.

İHA

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