Yozgat'ta sosyal konutlar için kura heyecanı yaşanacak

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi doğrultusunda Yozgat'ta 'de inşa edilecek bin 782 konutun hak sahipleri yarın çekilecek kura sonrası belirlenecek.

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  • 19.12.2022 11:34
  • Güncelleme: 19.12.2022 11:34
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Yozgat'ta sosyal konutlar için kura heyecanı yaşanacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" doğrultusunda Yozgat’ta ’de inşa edilecek bin 782 konutun hak sahipleri yarın çekilecek kura sonrası belirlenecek.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi 2 gün sürecek. Şehit yakını, engelli, emekli, genç ve diğer vatandaşlar kategorileri olmak üzere toplamda 21 bin 150 başvurunun yapıldığı sosyal konut projesinde Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine 100, Akdağmadeni ilçesinde bağlı Oluközü kasabasında 100, Boğazlıyan ilçesinde 315, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar kasabasında 79, Çekerek ilçesinde 202, Yozgat merkezde 300, Saraykent ilçesinde 150, Sarıkaya ilçesinde 50, Sorgun ilçesinde 100, Sorgun ilçesine bağlı Doğankent kasabasında 141, Şefaatli ilçesinde 104 ve Yenifakılı ilçesinde ise 141 konut inşa edilecek.

İnşa edilecek konutların hak sahipleri çekilecek kura sonrası belirlenecek.

İHA

Kayseri Gündem
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