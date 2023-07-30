Yozgat'ta yeşil mercimek hasadı sonrası çiftçilerin saman mesaisi

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta tarladaki ürünleri toplayan çiftçiler, diğer taraftan da topladıkları mercimeği patoza atarak saman ve ürünü ayırıyor.

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  • 30.07.2023 09:21
  • Güncelleme: 30.07.2023 09:21
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Yozgat'ta yeşil mercimek hasadı sonrası çiftçilerin saman mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat’ta tarladaki ürünleri toplayan çiftçiler, diğer taraftan da topladıkları mercimeği patoza atarak saman ve ürünü ayırıyor.

Yozgat’ta geçen yıl yaklaşık 174 bin dekar alanda 18 bin 965 ton yeşil mercimek üretimi yapılırken, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı daha yüksek rekolte bekleniyor. Geçen yıl kilogramı 13 liradan satılan yeşil mercimeğin 23 liradan satılması bekleniyor. Yeşil mercimek hasadını tamamlayan çiftçiler, küçükbaş hayvanların kışlık yemlerini hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçiler hasat sonrası mercimeği traktörün arkasına bağladıkları patoza atarak saman ve mercimeği ayırıyor. Kış aylarında ahırlarda tutulan hayvanlar, balya halinde saklanan samanları yiyerek besleniyor.

Yeşil mercimek üretiminde Yozgat’ın ilk sırada yer aldığını söyleyen Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, “2023 yılında mercimeğin kalitesi çok iyi. Çiftçi de ürettiğinden memnun ve verim de yüksek. Fiyat olarak geçen yıl kilogramı 12-13 liraya satılan mercimek bu yıl 23 liraya satılıyor. Yeşil mercimek konusunda il olarak öncü olduk. Yeşil mercimeğin kalitesinden de veriminden de memnunuz" dedi.

Mercimek samanının maliyetleri karşılar duruma geldiğini ifade eden Açıkgöz, “Özellikle küçükbaş hayvanların kışlık yemleri için patoz işlemi yapılıyor. İlimizde yüklü derece saman var. Türkiye geneli küçükbaş besicileri için duyurulur. Adana, Gaziantep, Konya, Kırşehir, Niğde gibi illere saman yüklü miktarda gidiyor. Türkiye’nin saman ihtiyacını da il olarak karşılayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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