Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nu (DUYKON) ziyaret etti.

18 tali dernek başkanı ve yönetimlerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan DUYKON Genel Başkanı Mustafa Özcan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; hizmet için tali dernekleri ile Milliyetçi Hareket Partisi’ni destekleyeceklerini açıkladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise 5 yıllık milletvekilliği döneminde yapmış olduğu çalışmalardan bahsederek; “Benim evim de Kayseri’de, işim de Kayseri’de, çocuklarımın okulu da Kayseri’de. Biz bu memleket için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz. Nasip olursa 28. dönemde aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Ersoy; hizmet için, Kayseri için, Yozgat için tekrar aday olduğunu ve telefonunun hemşehrileri için 24 saat açık olduğunu da sözlerine ekledi.