YRP, Cumhuriyet Meydanı'nı Emekliler Meydanı ilan etti

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından emekliler için yapılan zam oranı üzerinden iktidarı eleştirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir çok noktaya "Geçinemeyen Emekliler Meydanı" yazılı tabela koyuldu.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Madem Kayseri’de bir isim değişikliği furyası başlattınız, madem gerçekleri görmezden geliyorsunuz; Yeniden Refah Partisi olarak bizim de size bir teklifimiz var. O zaman biz de Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimize reva gördüğünüz bu meydanın adını "Geçinemeyen Emekliler Meydanı" koyuyoruz. Böylelikle meydandan her geçtiğinizde, o tabelaya her baktığınızda, maaşıyla kirasını ödeyemeyen amcamızı, torununa harçlık veremeyen teyzemizi hatırlayın. Biz bu tabelayı buraya, vicdanlarınıza asıyoruz" ifadelerini kullandı.