YRP'de 15 aday temayül yoklamasına gitti
Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması gerçekleştirdi.
- 31.03.2023 09:52
- Güncelleme: 31.03.2023 09:52
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi YRP Kayseri İl Başkanlığı temayül yoklamasına gitti. Yoklamada, 15 milletvekili aday adayı, üyelerden en fazla oyu almaya çalıştı.
Temayül yoklaması sonrası ise aday adayları, 1 Nisan Cumartesi günü partinin üst düzey yöneticilerinin başkanlığını yapacağı heyetin tarafından mülakata alınacak.
1ha
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