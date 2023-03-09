YRP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı

 Yeniden Refah Partisi'nde 2023 TBMM Milletvekilliği Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru süreci başladı. 

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  • 09.03.2023 13:05
  • Güncelleme: 09.03.2023 13:05
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YRP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı

Dr. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Seçimi öncesi, ilk milletvekilliği aday adaylığı başvurularını almaya başlayan parti oldu. 

YRP’den yapılan duyuruda, 81 ilde milletvekili aday adaylığı için başvuruların alınmaya başladığı belirtildi. Milletvekili aday adaylığı için vatandaşların, kendilerine en yakın il ve ilçe başkanlıklarına başvuru formları ile müracaat etmesi gerekiyor. 

Milletvekili aday adaylığı başvuru Formu’nun ise, Yeniden Refah Partisi’nin https://yenidenrefahpartisi.org.tr/page/2023-genel-secimler-milletvekilligi-aday-adayligi-basvuru-formu/2460 adresinden indirilebileceği kaydedildi. YRP’de aday adaylığı başvuruları, 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. 

MİLLETVEKİLİ ADAYI DEPREMZEDELERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamada ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen illerden başvuru yapacak depremzedelerden milletvekili aday adaylığı için ücret almayacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart Cuma günü seçim kararını duyurması ve kararın ertesi gün Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle seçim sürecinin resmi olarak başlaması öngörülüyor.

1ha

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