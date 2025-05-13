YRP'den 32 milyon euroluk krediye ret oyu: 'Geleceğimiz ipotek altına alınmasın'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 44 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantı sonrası YRP Meclis Üyeleri; 43. Maddede “Finansmanı Dünya Bankası (DB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında, Bankanın Belediyemize İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Alt Projesi için kullandıracağı toplamda 32.000.000 Avro tutarındaki krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya” olarak yer alan maddeye kullanılacak kredinin faiz oranlarını ve ödeme koşulları ile ilgili bilgi edinmek üzere ret oyu verdi.

YRP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Davut Umsu, kredinin şartlarını öğrenmek istedikleri için ret oyu kullandıklarını belirterek, “YRP olarak 43. Maddeye ret oyu kullandık; bunun sebebi ise, Dünya Bankası’ndan kullanılacak 32 milyon euroluk kredinin nasıl ödeneceği, hangi zaman içerisinde ödeneceği ile ilgili detaylı bir bilgi verilmeyişidir. Halkımızın cebinden çıkacak tek kuruş israf olmasın diye bu konuda ret oyu kullandık. Afet ve depremlerle ilgili alınacak bütün önlemlere destek vereceğiz lakin bunu yaparken kullanılacak kredinin şartları ve ödeme şeklini bilmek bizim için çok önemlidir.Borçlarımız 2040 yılına kadar yapılandırılmıştı bu yapılandırılan borçların üzerine bir de 32 milyon euro bir borç eklediğimiz zaman belediyemizin bu borcun altından kalkması mümkün değildir. Belediyemiz bu krediyi kullanmak için birçok hatta bütün gelirlerini ipotek altına almıştır, biz buna hayır diyoruz. Geleceğimiz ipotek altına alınmasın diyoruz” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci ise, “Kartal Kavşağı projesinde mevcut durumda gelecek olan giderinin daha faydalı kullanılması; deprem ve afet olayları için kullanılması adına bir önerimiz oldu” dedi.