YRP'den İstifa Eden 4 Yönetim Kurulu Üyesi, Anahtar Parti'ye Geçti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden 4 yönetim kurulu üyesi, Anahtar Parti saflarına katıldı.
YRP’nin Yahyalı ilçesi yönetim kurulu üyeleri Ali Sandık, Nihat Baklacı, İsmail Baş ve Hasan Çiğdem bir süre önce görevlerinden istifa etti. 4 isim Anahtar Parti saflarına katıldı. Partililere rozetlerini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Niğde’de düzenlenen halk buluşması programında taktı. Ağıralioğlu, partililere çalışmalarında başarılar diledi.