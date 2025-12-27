YRP Genel Başkan Yardımcısı Çolak, '2026 bütçesi faize bölünmüş bir bütçedir'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Divan Toplantısı Melikgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Toplantısına; Yeniden Refah Partisi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Baki Coşkun, İlçe Başkanları ve partililer katıldı. 2026 bütçesinin faize bölünmüş bir bütçe olduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, “Herkes bankalara, kredi kartlarına, faizlere borçlu. Bu bütçede borç, faiz başka bir şey değil. Tamamen vergiyle beraber düzeltilmeye çalışılan bir ekonomi. Şu anda 23 yılda 598.602 milyar dolar faize gitmiş bir ekonomiyi konuşuyoruz. Hiç konuşmaya gerek yok. Burada 598.602 milyar dolar 23 yılda faize gitmişse, Türkiye’yi 50 defa o parayla yaparsınız. Neyi konuşalım? Bu insanların bütün cari açıklarını, bütün bütçe açıklarını insanların üstüne vergiyle kapatmaya çalışan bir sistemin nesini açıklayalım? Trafik cezalarından istenilen para nedir biliyor musunuz? Vatandaş kumbarayı çalmaya başladı. Kumbarayı kırıyor demektir. Hani geçim derdi olur ya, Allah muhafaza, insan çocuğunun bile kumbarasına muhtaç olur mu? Bunlar oldu işte. Böyle bir ekonominin nesini konuşalım? Milli Eğitim'in nesini konuşalım? Ya asgari ücret 28 bin 75 lira, nesini konuşalım? Biz ise asgari ücrette 45 bin lira istedik. Bu bir lütuf mu? Hayır, ayakta durmanın gereksesiydi. Adamlar anlamıyorlar ki. Bu bütçe tamamen iflas edilmiş bir bütçedir. Yine 2026 faize bölünmüş, faizden geçecek olan bir bütçedir ve yine sizin ve bizim üzerimize koyulacak olan ek vergilerle açık kapatılmak istenen bir bütçe olacaktır. Her ne olursa olsun; tencere boş, maneviyat tamamen bitmiş, ekonomi yerle bir olmuş, borç faiz ekonomisi yine 2026'da bütçesiyle, faizle beraber devam edecektir. Bunun tek bir durumu var: Geçmiş dönemde tapu gibi iş bitirmemiz olan Yeniden Refah Partisi, milli görüş, adil düzen. Bu insanlara, bu topraklara hayat verecek bir sistemdir, bir düzendir. Biz hayal satmıyoruz. Bekara eşini boşamak kolaydır. Biz onu yapmıyoruz. Biz 11 ayda işçiye, memura, köylüye, dula, yetime tarihinin en yüksek zammını vermiş bir Erbakan olarak, bir Erbakan, ikinci Erbakan, aynı Erbakan Allah’ın izniyle devam edeceğiz inşallah” açıklamalarında bulundu.

‘VATANDAŞ SİZDEN SADECE SANDIK İSTİYOR’

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, 2025 yılının en sarsıcı olayının terör konusunda olduğunu belirterek, “2025 yılının en sarsıcı olayı da ne derseniz; bitmekte olduğu iddia edilen terörün tekrardan gündeme gelmesi ve teröristin affının gündeme damga vurması diyebiliriz. 2026'da gerçekleşen bir bütçe var 20 trilyon öngörülen bütçenin 3 trilyonu şimdiden faize gönderilmiş gözüyor. 23 yılda hükümetin getirdiği nokta; faizle ödenen rakamla memleket baştan aşağı neredeyse tekrardan ihya edilebilecekken faize harcamış bulunmaktayız. Kışın ayazında tavansız, ayakkabısız, ceketsiz, beslenme çantasız okula giden çocuklardan haberleri var mı diye soruyorum. Markette, pazarda esnafın satamama, vatandaşın alamama durumundan haberleri var mı diye soruyorum. Kemer sıkmakla kemerde delik kalmadı, diş sıkmakla ağzımızda diş kalmadı. Artık vatandaş sizden sadece sandık istiyor, başka da bir şey istemiyor” şeklinde konuştu.