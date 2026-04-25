YRP Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, 'Kayseri'de her 3 kişiden 1'ini Yeniden Refah Partimize üye yaptık'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri’de ikinci ana muhalefet konumuna geldiğini ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri'de güçlü bir teşkilata sahibiz. En son girmiş olduğumuz seçimlerde Kayseri Büyükşehir'de yüzde 20'ye yakın bir oy aldık ve ikinci parti ana muhalefet konumuna geldik. Bugün Yeniden Refah Partisi sahada çok etkili, teşkilatları çok kuvvetli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün 300'den fazla esnafı tek tek gezdik. İnanın gezdiğimiz yerde millet tebessüm ediyor, hayırla karşılıyor ama girdiğimiz dükkanda her üç kişiden bir kişi de Yeniden Refah Partimize üye yaptık. Şu anda Kayseri'de 20 binin üzerinde Yeniden Refah Partimizin üyesi var. Kayseri'de de aynı Türkiye'nin 81 vilayetinde olduğu gibi, dün ben Nevşehir'deydim. Nevşehir'de sahada, sanayide gezerken milletin bize sarılmasından, fotoğraf çektirmesinden, dert dinlemekten biz kendi propagandamızı dahi yapamadık. Kayseri'de de aynı benzer bir durum var” şeklinde konuştu.

‘BELEDİYELERDE EN GÜÇLÜ PARTİ KONUMUNA GELECEĞİZ’

Türkiye genelinde siyasetin zor bir maraton olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, “Türkiye'de tabi bir adil düzen hasreti, ekonomide olan sarmalın boşaltılması, düzene girmesi, adil düzen ekonomisine geçilmesi, adaletteki sekteye uğrayan hukuksuzluklar, liyakatsizlikler, protokol bozulmaları. Bu şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri'de de iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz. Teşkilatımız, önceki il başkanlarımız gibi yeni il başkanımızla, Ali Özcan Bey’de çok kuvvetli bir şekilde yönetim kurulu üyeleriyle, meclis üyelerimizle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Tabi aksaklıklar olabilir. Türkiye genelinde siyaset zor bir maraton. Hükümetin elinde çok güzel argümanlar var. İstediği belediyeye, istediği milletvekilini transfer edebilecek kudrete ve kuvvete sahip. Yeniden Refah Partisi şu an itibarıyla tüm Türkiye'de 24 tane belediyesiyle denk bütçe yapan tek parti. Bugün de Yeniden Refah Partisi'nin belediyeleri denk bütçe yapma kuvvetine, kudretine ulaşmıştır ve Kayseri'de de inşallah en yakın zamanda milletvekilleri noktasında ve belediyelerde de inşallah en güçlü, en kudretli parti olma konumuna geleceğiz. Buna inanıyorum” açıklamalarında bulundu.