YRP Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu:' Bizim teşkilatımıza on şiddetinde deprem olsa yine bir şey olmaz'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda İl Divan Programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Parti teşkilatının güçlü olduğunu ve ayrılıkların teşkilatı etkilemeyeceğini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu,” Aramızdan ayrılanlar oluyor, normal mi? Asla normal değil. Ben on yıl belediye başkanlığı yaptım. On yıl Necmettin Erbakan Hocamın döneminde Saadet Partisi’nde belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Hiçbir meclis üyesi bizden ayrılmadı. Ayrılanlar oldu, meclis üyeliğinden istifa ederek gittiler. Meclis üyeliği görevinden. Şimdi Kayseri’mizde kaç gündür bir meclis üyesi furyası estirilmeye çalışılıyor. Esas itibarıyla şu heyete, acaba şu heyetin rüzgârına herkes muhtaçtır ki bu heyetin huzurunda rüzgâr estirmek kimsenin de haddi olamaz zaten. Hadsizliktir tabii ki. Niye ayrıldıklarını biz araştırıyoruz. Elbette ayrılanların sadece “ya bunun yüzünden” diye bir şeyi yok. Elbette kendimizi de sorguluyoruz, muhasebeye alıyoruz, kendimizi ifadeye alıyoruz. Ancak bu ayrılışların bizimle hiçbir ilgisi olmadığını, bizim bu manada olumsuz dokunuşumuzun olmadığını çok net ifade etmek istiyorum. Önceki gidenlere artık söylenmiştir sözler. Şu an gidip de efendim bakıyorum, atıyorlar bana, WhatsApp’tan atıyorlar. Kayseri’de de deprem . Ne oldu, hayırdır? Allah deprem vermesin. Efendim, Adalet ve Kalkınma Partisi’ye yeniden Yeniden Refah Partisi’nden meclis üyeleri gitti. Bizim teşkilatımız o kadar güçlü ki değil onların ufaktan esintisine, on şiddetinde deprem olsa Allah’ın izniyle teşkilata bir şey olmaz. Bunların yaptıkları şey siyasi falan değildir, insani de değildir. Terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Cehenneme kadar yolunuz var. Sizin eğer onurunuz varsa, varsın nereye gidiyorsanız gidin. Teşkilatlara attığınız iftiralar nedir? Utanmıyor musunuz siz? İnsan babasının evinden ayrılırken babasını kınar mı? Evini rezil eder mi? Yoldaşlarını, arkadaşlarını kötü eder mi? Siz nasıl adamsınız ya? Size adam diyen adam değil ya” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan ise Yeniden Refah Partisi’nin Milli Görüş’ün tek temsilcisi olduğunu vurgulayarak,” Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanını, ilçe başkanını, genel merkez yönetimi, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, il yönetimimizi bahane ederek gittiniz ama sizde bahane zaten tükenmeyecekti. Ağzımızla kuş tutsak sizin gidişinize engel olamayacaktık arkadaşlar. Ben bilerek söyledim, sekiz ay evvel göreve geldim ama bu salonda sekiz yıldır emek harcayan arkadaşlarımızın birçoğu zaten teşkilata üç ay kala geldiler. Nereden çıktılar? Kim getirdi, kim götürdü, kim yazdı buraya bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi etti dediler. İşte bunların vebali ortada. Değil dört, yirmi dördünüz de gitse teşkilatımız dimdik ayakta. Giderken insan onuruyla gider. Bahane çok dedim ya. Bahane çok. Gidiyorsun ama genel merkeze had bildirerek gidiyorsun. İl başkanına had bildirerek gidiyorsun. İlçe başkanına had bildirerek gidiyorsun. Seni belediye meclis üyesi yapmış belediye başkan adayına had bildirerek gidiyorsun. Nereden sayalım? Kusur aradığın adam burada. Bugün diğer Melikgazi Belediye Başkan adayımız aramızda yoklar. O da teşkilatımızda genel merkezde görev alıyor. Yahyalı Belediye Başkan adayımız, şimdi ilçe başkanı oldu, o da aramızda. Bu adamlar kötüydü. Niye peşinde yürüdünüz? Ben sadece teşkilatın dimdik ayakta olduğunu, gerçekten Millî Görüş’ün en büyük temsilcisi, tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi olduğunu ve bu salonu hınca hınç dolduran kardeşlerimizin heyecanına ortak olun diye bu ayki il divanımızda genel başkan yardımcımız zaten detaylı açıklamayla kıymetli başkanım yapacak” ifadelerine yer verdi.