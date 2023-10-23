YRP Genel Başkanı Erbakan: '2024 yerel iktidarın ardından 2028'de de merkezî iktidar olacağız'

Yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek hem 2024 yerel hem de 2028 genel seçimlerinde iddialı olduklarını vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Yerel seçimler yaklaşıyor belediyecilik anlamında en büyük referanslara, iş bitirme belgelerine Millî Görüş sahiptir.

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  • 23.10.2023 15:08
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:08
YRP Genel Başkanı Erbakan: '2024 yerel iktidarın ardından 2028'de de merkezî iktidar olacağız'

Rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adaletsizliğin olmadığı bir belediyeciliğe sahibiz. İstihdama, kalkınmaya, üretime yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında Millî Görüş ve Erbakan hocamızın imzası var. 76-77 yıllarındaki ağır sanayi hamlesi, Türkiye’nin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesidir. Millî Görüş mirasına sahip çıkan, o çizgide olan ve aynı ruhla, aşkla yürüyen partimiz, Kayseri’de bütün ilçelerde, bütün Türkiye’de belediyeleri alacak ve efsane hizmetimizi milletimizle buluşturacak. 2024’te yerel yönetimlerde, 2028’de de merkezî iktidar olacağız inşallah” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; ‘Anadolu Buluşmaları’ programı kapsamında Kayseri’ye geldi. Erbakan, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii’nde kılınan öğle namazının ardından parti standına ziyarette bulunarak parti temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Partinin genel heyetiyle birlikte standı gezen Erbakan, hem partililerle hem de vatandaşlarla birlikte vakit geçirdi, sohbet etti.
‘SİYONİST CANAVAR, FİLİSTİN’DE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYOR’
Filistin’deki insanlara yapılan zulmü kınayan ve bu hususta bütün Ortadoğu-İslâm ülkelerinin İsrail’e yaptırımlar ve ambargolar düzenlemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Erbakan, “Hepimizin bildiği gibi Gazze’de bir katliam yaşanıyor; Siyonist canavar, bir soykırım gerçekleştiriyor. Merhum Erbakan hocamız, Siyonizm’i İslâm âlemine ve milletimize 40-50 sene öncesinden tanıtmıştı, hedeflerini, amaçlarını ve nasıl bir canavar olduklarını, millet olarak bu Siyonist canavara karşı mücadele etmemiz gerektiğini bizlere öğretmişti. Hedefleri yalnızca Filistin değil; bütün Ortadoğu’yu, İslâm âlemini ve Türkiye’yi yutmaktır. Bugün Filistinli kardeşlerimize yapılan zulüm, adım adım Ortadoğu’da Siyonizm tarafından uygulanmak istenmektedir. Bu sebeple İslâm ülkeleri ve başta Türkiye olmak üzere, mutlaka yaptırımlar ortaya koymamız, caydırıcı ve fiilî adımlar atmamız gerekiyor. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak maalesef ki 75 seneden bu yana işe yaramadı. Camii, kilise, hastane; kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden dünyanın gözü önünde bombalayarak katliam yapıyorlar. Bu noktada Müslüman ülkelerin en azından doğalgaz ve petrol satışına sınırlama getirmesi gereklidir. Bu savaşı destekleyen, besleyen diğer batılı ülkelere ve Amerika’ya ambargoların getirilmesi lazım. Bu savaşa destek veren ülkelerin ürünlerinin, mallarının boykot edilmesi gereklidir. Bu zulme açık destek veren Amerika’nın Adana’daki İncirlik Üssü’nün kapatılması, Malatya’da İsrail’i İran füzelerine karşı koruyan Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve Müslüman ülkelerin de konuşarak, kınayarak bir yere varılmayacağını görmesi gereklidir” şeklinde konuştu.
‘ÜLKENİN EN BÜYÜK SANAYİ KALKINMASI MİLLÎ GÖRÜŞ’ÜN ESERİDİR’
Yeniden Refah Partisi’nin geçmişi Refah Partisi’ne dayandığını ve bu bağlamda partinin 50 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Erbakan, “İstihdama, kalkınmaya, üretime yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında Millî Görüş ve Erbakan hocamızın imzası var. 76-77 yıllarındaki ağır sanayi hamlesi, Türkiye’nin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesidir. 200’den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı, ASELSAN da merhum Erbakan hocamız tarafından kuruldu. Teknoloji, elektronik, savunma sanayii alanında bu noktaya geldiysek ASELSAN kurulması vesilesiyledir. ASELSAN’ın devamıyla ROKETSAN gibi kurumlar da kurulmuştur. Bugünleri 76-77 yıllarından görüp temelini atan Millî Görüştür. Bunlar; bizim iş bitirme belgelerimiz, referanslarımızdır” dedi.
‘2024 YEREL, 2028’DE MERKEZİ İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ’
Yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek mevcut belediyelerin belediyecilik anlayışlarına eleştirilerde bulunan Başkan Erbakan, “Yerel seçimler yaklaşıyor; belediyecilik anlamında en büyük referanslara, iş bitirme belgelerine Millî Görüş sahiptir. Rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adaletsizliğin olmadığı bir belediyeciliğe sahibiz. Bugün olduğu gibi belediyeleri borç batağına sürüklemek değil, bir yandan hizmet yaparken diğer yandan belediyenin borçlarını kapatan bir belediyeciliğe sahibiz. Millî Görüş belediyeciliği, halka ve hakka hizmet anlayışıyla yapılır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak; Millî Görüş mirasına sahip çıkan, o çizgide olan ve aynı ruhla, aşkla yürüyen partimiz, Kayseri’de bütün ilçelerde, bütün Türkiye’de belediyeleri alacak ve efsane hizmetimizi milletimizle buluşturacak. 2024’te yerel yönetimlerde, 2028’de de merkezî iktidar olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

1ha

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