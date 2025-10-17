YRP Genel Başkanı Erbakan: '31 Martta Kayseri'de büyük başarı sağladık'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı yeni binası açılışı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Kayseradar mikrofonuna konuşan Erbakan, “Önceki dönemlerde görev yapmış olan 3 il başkanımız ve büyükşehir belediye başkan adayımızın da katılımıyla hoş bir açılış töreni gerçekleştirdik. Milli görüşçü kadrolarımız mücadele ve çalışmalarını sürdürüyorlar, 31 Mart tarihinde Kayseri’de büyük bir başarı sağladık ve bu başarıyı sürdürmek adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizde de Kayseri’de şahlanışın alevlendireceğimize inanıyorum” dedi.