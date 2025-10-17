YRP Genel Başkanı Erbakan: '31 Martta Kayseri'de büyük başarı sağladık'

  • Haberler
YRP Kayseri İl Başkanlığı yeni binası açılış töreni sonrası Kayseradar mikrofonuna konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de büyük bir başarı sağlandığını ifade etti ve başarının sürdürülmesi adına çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı yeni binası açılışı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış sonrası Kayseradar mikrofonuna konuşan Erbakan, “Önceki dönemlerde görev yapmış olan 3 il başkanımız ve büyükşehir belediye başkan adayımızın da katılımıyla hoş bir açılış töreni gerçekleştirdik. Milli görüşçü kadrolarımız mücadele ve çalışmalarını sürdürüyorlar, 31 Mart tarihinde Kayseri’de büyük bir başarı sağladık ve bu başarıyı sürdürmek adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizde de Kayseri’de şahlanışın alevlendireceğimize inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi

