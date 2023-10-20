YRP Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'ye geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere 23 Ekim Pazartesi günü Kayseri'ye geliyor.
- 20.10.2023 17:32
- Güncelleme: 20.10.2023 17:32
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak ve partisinin il başkanlığı ile istişarede bulunmak üzere 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Kayseri’ye geliyor.
Fatih Erbakan’ın Kayseri programı şu şekilde;
11:00 da Anbar Mahallesinde karşılama
11:40 Cumhuriyet meydanı stant ziyareti, halk buluşması ve konuşması
12:30 Bürüngüz Meydan Cami namaz
13.30 Gazeteciler Cemiyeti ziyaret ve basın toplantısı
14.35 Esnaf ziyaretleri: çiçekçiler istikametinden Düvenönü, Eski sanayi esnafı, tramvay yolundan Merkez bankası istikameti, Millet Caddesi (27 Mayıs Caddesi)
17:00 Organize Sanayi yönetim kurulu ile toplantı
19:00 Kayseri il binasında yönetim kurulu ile toplantı.