YRP Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'ye geliyor

 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere 23 Ekim Pazartesi günü Kayseri'ye geliyor.

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  • 20.10.2023 17:32
  • Güncelleme: 20.10.2023 17:32
YRP Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'ye geliyor

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak ve partisinin il başkanlığı ile istişarede bulunmak üzere 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Kayseri’ye geliyor. 
Fatih Erbakan’ın Kayseri programı şu şekilde; 
11:00 da Anbar Mahallesinde karşılama
11:40 Cumhuriyet meydanı stant ziyareti, halk buluşması ve konuşması
12:30 Bürüngüz Meydan Cami namaz
13.30 Gazeteciler Cemiyeti ziyaret ve basın toplantısı
14.35 Esnaf ziyaretleri: çiçekçiler istikametinden Düvenönü, Eski sanayi esnafı, tramvay yolundan Merkez bankası istikameti, Millet Caddesi (27 Mayıs Caddesi)
17:00 Organize Sanayi yönetim kurulu ile toplantı
19:00 Kayseri il binasında yönetim kurulu ile toplantı.

1ha

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