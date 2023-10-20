YRP Genel Başkanı Erbakan, Kayseri’ye geliyor

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak ve partisinin il başkanlığı ile istişarede bulunmak üzere 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Kayseri’ye geliyor.

Fatih Erbakan’ın Kayseri programı şu şekilde;

11:00 da Anbar Mahallesinde karşılama

11:40 Cumhuriyet meydanı stant ziyareti, halk buluşması ve konuşması

12:30 Bürüngüz Meydan Cami namaz

13.30 Gazeteciler Cemiyeti ziyaret ve basın toplantısı

14.35 Esnaf ziyaretleri: çiçekçiler istikametinden Düvenönü, Eski sanayi esnafı, tramvay yolundan Merkez bankası istikameti, Millet Caddesi (27 Mayıs Caddesi)

17:00 Organize Sanayi yönetim kurulu ile toplantı

19:00 Kayseri il binasında yönetim kurulu ile toplantı.