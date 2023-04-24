YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Kayseri'ye geliyor

 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, il buluşmaları kapsamında 25 Nisan 2023 Salı günü Kayseri'ye gelecek. 

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  • 24.04.2023 14:14
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:14
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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Kayseri'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları hareketli. Parti genel başkanlarının Kayseri programları da belli olmaya başladı. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, il buluşmaları kapsamında 25 Nisan 2023 Salı günü Kayseri’ye gelecek. 

Genel Başkan Erbakan’ın Kayseri programı hakkında bilgi veren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Kınış, Salı günü saat 19.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Kayseri Buluşması” toplantısına tüm Kayserilileri davet etti. İl Başkanı Kınış, Genel Başkan Erbakan’ın Kayseri’de bir dizi etkinlik gerçekleştirerek, ‘Kayseri Buluşması’ toplantısında önemli mesajlar vereceğini de söyledi.

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