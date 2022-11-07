YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaza yapan teşkilat mensuplarını ziyaret etti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, dün gece Ankara’da gerçekleştirilen 2’nci Olağan Kongresi dönüşünde kente gelmek üzere yola çıkan ve Kayseri yakınlarında teşkilat mensuplarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan hastalara ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Erbakan hastanede yaptığı konuşmada, “Şimdiye kadar 17 yaralı vardı bir kısmı taburcu oldu bir kısmının da tedavisi devam ediyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan yok. Ancak gözünde problem olan ve kolundan yara alan vatandaşlarımız için herkesin dua etmesini istiyor, bekliyoruz. Allah böyle acılar yaşatmasın. Kongremize katılım sonrası kalabalık bir dönüş sırasına böyle bir olay başımıza geldi, çok üzüldük. Bütün teşkilat olarak haberi aldığımız andan itibaren dua ediyoruz, inşallah kardeşlerimiz sağlığına kavuşur” dedi.

‘BU SÜREÇTE DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Yaşanan kazadan büyük üzüntü duyduklarını ve bu süreçte destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a teşekkürlerini ileten Erbakan, “Dün akşam büyük kongremizden dönen Kayseri teşkilatımızı taşıyan otobüslerden bir tanesi kaza geçirdi. 17 kişi yaralandı ve bu yaralıların 3 tanesinin hastanede tedavisi devam ediyor. 1 tanesinin kolunda bir problem olduğu için ameliyat edildi. Bir diğer hastamız ise elmacık kemiklerinin kırılıp gözüne batması nedeniyle ameliyata alındı. Hastalarımız için dua etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Kayseri Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz gerçekten en içten, samimi bir şekilde yardımcı oldular. Destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘KONGREDE KENDİ REKORUMUZU KIRDIK’

Genel Başkan Fatih Erbakan, dün gerçekleştirilen kongre hakkında da konuştu. Erbakan, “Hepimizin bildiği gibi dün Ankara Arena Spor Salonu’nda tarihi bir kongre gerçekleştirdik. Kongremize tespit ettiğimiz bin 124 otobüsün katılım sağladığı, bunun yanında da binek otomobille gelen katılımcıların olduğu ve Ankara’dan da katılımcılar olduğu yönünde hesapladık ve 65 bine yakın bir katılım sağlanmış oluyor. Bu kongremiz ile 17 Kasım 2019’da aynı yerde yaptığımız birinci büyük kongremize katılım sağlayan 40 binin üzerinde kişiyle dünkü kongremizde 65 bine yakın katılımla da kendi kongre rekorumuzu kırmış olduk. 4 senede başarı üstüne başarı elde ettik ve bunun devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Kazada kolundan yara alan hastanın tedavisiyle ilgilenen mesul müdür doktor Nilgün Kaya da, “Hastamızda yüksek basınçlı bir yaralanma mevcut. Gerekli işlemler yapıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastamıza geçmiş olsun diyoruz” açıklamasını yaptı.