YRP Hacılar İlçe Başkalığı: 'Ortaseki'deki altyapı eksiklikleri halkı mağdur ediyor'

Yeniden Refah Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı, Hacılar’da bulunan Ortaseki Ormanları’ndaki ulaşım ve altyapı sorunlarına ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlçe Başkanlığı, bölgede gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti. Başkanlıktan yapılan açıklamada: “Hacılar’ımızın gözbebeği Ortaseki Ormanları, her geçen gün artan ilgisine rağmen ulaşım sorunu ve altyapı eksiklikleriyle halkımızı mağdur etmektedir. Vatandaşlarımız, kilometrelerce yürüyerek bu doğal güzellikleri görmeye çalışıyor. Ancak yol yok, tuvalet yok, dinlenme alanı yok. Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü kaza ise bu ihmalkarlığın ne kadar ciddi sonuçlar doğurduğunu bir kez daha gösterdi. Buradan yetkililere sesleniyoruz; Bir yol yapmak bu kadar mı zor? Bir tuvalet, bir dinlenme alanı kazandırmak bu kadar mı güç? Ortaseki Ormanları, Hacılar’ın ve Kayseri’nin ortak değeridir. Halkımızın doğasıyla buluşmasına engel olunmamalıdır” ifadelerinde bulunuldu.