YRP Hacılar İlçe Başkanlığı, 'Kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılması, kamu vicdanına açık bir ihanettir'

Yeniden Refah Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan, Hacılar Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporu hakkında açıklamalarda bulundu. YRP Hacılar İlçe Başkanlığı, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasının, belediyecilik anlayışına ve kamu vicdanına ihanet olduğunu söyleyerek, “Kamuoyuna yansıyan ve Sayıştay tarafından hazırlanan 65 sayfalık raporda Hacılar Belediyesi’nde tespit edilen şüpheli işlemler hepimizi derinden üzmüştür. Yeniden Refah Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı olarak, bu raporda yer alan bulguların hiçbir şekilde görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılması, şüpheli harcamalar ve denetimsiz uygulamalar iddiaları, belediyecilik anlayışına ve kamu vicdanına açık bir ihanettir. Biz, ‘Ahlaklı Belediyecilik’ ilkesini şiar edinmiş bir parti olarak, milletimizin alın terinden elde edilen her kuruşun hesabının verilmesini istiyoruz. Sayıştay’ın ortaya koyduğu bu bulgular, sadece bir idari hata değil, bir yönetim anlayışı sorunudur. Bu nedenle: Raporun tüm detaylarının kamuoyuna açıklanmasını, sorumlular hakkında derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmasını, belediye yönetiminin konuyla ilgili kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hacılar halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Şüpheli işlemlerin, yolsuzluğun ve kayırmacılığın karşısında durmaya devam edeceğiz. Ahlaklı Belediyecilik demek, halkın parasını korumak, emanete sahip çıkmak ve adaletle yönetmek demektir. Bizim anlayışımız budur” açıklamasında bulundu.