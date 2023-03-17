YRP İl Başkanı Önder Narin milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

 Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 28'nci dönem milletvekilliği aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

PAYLAŞ
  • 17.03.2023 10:57
  • Güncelleme: 17.03.2023 10:57
  • 104
YRP İl Başkanı Önder Narin milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin de milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Narin, yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile aday adaylığını duyuracak.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Eski Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Ak Parti'den Aday Adayı

Eski Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Ak Parti'den Aday Adayı

Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: 'Tedirgin olmayın, abartmayın'

Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: 'Tedirgin olmayın, abartmayın'

Hüseyin Okandan: 'FETÖ'den hapiste olan herhangi bir amcam yok!'

Hüseyin Okandan: 'FETÖ'den hapiste olan herhangi bir amcam yok!'

Fevzi Konaç Ak Parti'den Aday Adayı

Fevzi Konaç Ak Parti'den Aday Adayı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri, yavrumuzun derdine derman olacak güçtedir'

Başkan Büyükkılıç: “Kayseri, yavrumuzun derdine derman olacak güçtedir”

Taner Yıldız, yeniden aday olmayacak

Taner Yıldız, yeniden aday olmayacak

DAHA FAZLA
Talas Büyükperdah Camii açıldı

Talas Büyükperdah Camii açıldı

Başkan Özdoğan'ın: 'Çanakkale Zaferi, imkansızın başarıldığı destandır'

Başkan Özdoğan'ın: 'Çanakkale Zaferi, imkansızın başarıldığı destandır'

Fidan belediyeden meyve vatandaştan

Fidan belediyeden meyve vatandaştan

Taner Yıldız, yerini gençlere bıraktı

Taner Yıldız, yerini gençlere bıraktı

Adaylık yarışı kızışıyor

Adaylık yarışı kızışıyor