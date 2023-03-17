YRP İl Başkanı Önder Narin milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 28'nci dönem milletvekilliği aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.
- 17.03.2023 10:57
- Güncelleme: 17.03.2023 10:57
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin de milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Narin, yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile aday adaylığını duyuracak.
1ha
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