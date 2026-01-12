YRP İl Başkanı Özcan, “35 yıllık yöneticiler görevi dün almış gibi davranıyor”

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayında Siyasi Gündem programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Özcan, “Katlı kavşaklar, alt geçit, üst geçitler... Bu kadar zor olmamalı. Tam bilmediğim için konuşuyorum, '50-60'lar' diyorum, belki '70'lerdir; bir babayiğit çıkıp şehrin yüzyılını değiştirecek bir proje ortaya koyuyor. 35 yıldır aynı arkadaşlarımız yönetiyor neredeyse. Bu arkadaşlarımız bir değişiklik yapsa, planlamalarını vaktinde yapsa bu vaziyete gelir miydi? O yüzden bazen de arkadaşlarımız öyle konuşuyor ki görevi dün aldılar sanıyoruz. Yani 'biz ne kadar ayıp etmişiz, niye eleştirmişiz' diyoruz. Hiç eleştiriye gelmiyor. Vay, 'yollar kapalı' demeyecekmişiz. Kar yağdı açamadınız, geç kaldınız. Şehrin sosyal medya hesaplarından yayın yapan Kayseradar gibi başı çeken kurumları var, sayfasına girdik; vatandaştan ihbar yağıyor maşallah. 'Burası kapalı, şurası kapalı'. O zaman vatandaş yalan mı söylüyor? Açtılar da biz mi görmedik? Biz mi iftira attık?Yani el-insaf. Dolayısıyla yeri gelecek eleştireceğiz de, tahammül olacak insanların. Biz durum tespitinde bulunduk. Yani her şeye güzel, her şeye alkış; amenna, doğruya yapalım ama eksik kaldığımız yerde de sizleri teşvik etmek adına dile getirelim, bir müsaade edin. Durum bundan ibaret” diye konuştu.