YRP İl Başkanı Özcan, “Ekonomideki daralma devam ederken, sorumluların sessizliğini hayra yormuyoruz”

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Başkan Özcan açıklamasında, “Ekonomideki daralma devam ederken, sorumluların sessizliğini hayra yormuyoruz. En ufak bir açılışı dahi davul zurna ile duyuran, en küçük bir toplantıyı bile sanki ülkenin bütün sorunlarını çözmüş gibi lanse eden yetkililer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından adeta sus pus oldular. Yoksa ekonomik darboğazın sorumlusu yine kendileri değil de başkaları mı olacak? Her ekonomik başarısızlık sonrasında sorumluluğu üreticiye, esnafa ve vatandaşa yükleyen hükümet, yine aynı şeyi yapmak için zemin mi oluşturuyor? İşte tam da burada şu soru aklımıza geliyor. Hükümet günah keçisi mi arıyor? Hâlbuki hiçbir üretici, ürettiği ürünü daha pahalıya mal etmek istemez. Hiçbir esnaf, rafındaki ürünün fiyatını her gün değiştirmek, müşterisiyle fiyat tartışması yaşamak istemez. Hiçbir vatandaş da sabah aldığı ürünü akşam daha pahalıya almak istemez. Bugün yaşanan hayat pahalılığının sorumlusu üretici de değildir, esnaf da değildir, vatandaş hiç değildir. Üretici artan maliyetlerle mücadele ediyor, esnaf ayakta kalmaya çalışıyor, vatandaş ise her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Bu nedenle, ekonomik sıkıntıların sorumluluğunu üreticiye ve satıcıya yüklemek yerine, bu tabloyu ortaya çıkaran ekonomi politikalarını gözden geçirmek gerekmektedir. Çözüm; suçlu aramak değil, üretimi artıran, maliyetleri düşüren, yerli üretimi destekleyen ve vatandaşın alım gücünü yeniden yükseltecek adımları atmaktır. Çünkü güçlü ekonomi, üreticinin de esnafın da vatandaşın da kazandığı adil bir düzenle mümkündür” ifadelerini kullandı.