YRP İl Başkanı Özcan: 'KAPEX, yerli ve milli kalkınmanın sahadaki yansımasıdır'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan: 'Sanayi üretimini önceleyen, yerli ve milli kalkınmayı hedefleyen anlayışla fuarlara büyük önem veriyoruz. KAPEX gibi organizasyonlar bu anlayışın sahadaki yansımasıdır' dedi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde kapılarını açan KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı açılışına, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Açılışta konuşan Özcan: “Şehrimiz yılda yaklaşık 3 milyon adet çelik kapı üretimiyle Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor. Bu sektör, şehrimize istihdam, imalat ve ihracat açısından ciddi katkılar sunuyor. Sanayi üretimini önceleyen, yerli ve milli kalkınmayı hedefleyen anlayışla fuarlara büyük önem veriyoruz. KAPEX gibi organizasyonlar bu anlayışın sahadaki yansımasıdır. KAPEX Fuarı’nın sektör ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

