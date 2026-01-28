YRP İl Başkanı Özcan 'Seçim döneminde söz verilen 52 yevmiye ne zaman verilecektir?'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, belediye işçilerine yönelik yapılması planlanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Özcan, “Emeğin belirsizliğe tahammülü kalmadı. Belediye şirket işçilerimiz, büyükşehir belediyesi çalışanlarımız ve belediyelerin her biriminde alın teri döken emekçi kardeşlerimiz; ne yazık ki yeni yıla derin bir ekonomik belirsizlik altında girmiştir. Enflasyon mutfakta bir yangına dönüşmüşken, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hâlâ sonuçlandırılmamış olması kabul edilemezdir. Buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Belediye yönetimlerine sesleniyoruz: İşçinin sofrasından eksilen her lokmanın, çocuğunun cebine girmeyen her harçlığın sorumluluğu; bu sözleşmeyi uzatanların omuzlarındadır. Karar vermek için daha neyi bekliyorsunuz? Seçim döneminde söz verilen 52 yevmiye ne zaman verilecektir? Diğer il belediyelerinde bu rakamın üzerinde ödemeler yapılırken, emekçi neden bekletilmektedir? Yeniden Refah Partisi olarak: Belediye şirket işçilerimizin eriyen maaşlarının, her geçen gün ağırlaşan geçim derdinin takipçisiyiz. İşçi kardeşlerimizin huzursuzluğu, bizim huzursuzluğumuzdur. Bu toplu iş sözleşmesi ivedilikle; işçi lehine, açlık sınırının üzerinde ve yoksulluk sınırına yakın şekilde sonuçlandırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.